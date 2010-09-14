Некоторые тагильчане задолжали за отопление до 40 тысяч рублей
14 сентября 2010, 19:03ОбществоОльга
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Общий долг Нижнего Тагила за&nbsp;энергоресурсы сегодня составляет 132 миллиона рублей. Из&nbsp;них 109 миллионов&nbsp;&mdash; долги населения и&nbsp;23&nbsp;миллиона задолжали коммерческие организации.
Представители управляющих компаний отмечают, что в некоторых квартирах долги за отопление доходят до 40 тысяч рублей. Так, в Ленинском районе на рассмотрении судебных приставов уже находятся около 600 дел, по 60 из них в ближайшее время будут организованы рейды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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