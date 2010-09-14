Некоторые тагильчане задолжали за отопление до 40 тысяч рублей

Представители управляющих компаний отмечают, что в некоторых квартирах долги за отопление доходят до 40 тысяч рублей. Так, в Ленинском районе на рассмотрении судебных приставов уже находятся около 600 дел, по 60 из них в ближайшее время будут организованы рейды.