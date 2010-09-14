Обама написал детскую книгу о выдающихся американцах

Как сообщили в издательстве Random House, глава Белого дома написал для юных соотечественников о 13 выдающихся американцах — от президента Джорджа Вашингтона до знаменитого в США игрока в бейсбол Джеки Робинсона, сообщает NEWSru.com. Как ожидается, «Тебя я воспеваю: письмо моим дочерям» появится в продаже 16 ноября этого года. В Random House отметили также, что полученный за книгу гонорар ее автор намерен передать в фонд помощи детям погибших и раненых американских военнослужащих.