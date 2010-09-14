Обама написал детскую книгу о выдающихся американцах
Новая книга президента США Барака Обамы &laquo;Тебя я&nbsp;воспеваю: письмо моим дочерям&raquo;, написанная для детей, выйдет в&nbsp;ноябре из&nbsp;печати.
Как сообщили в издательстве Random House, глава Белого дома написал для юных соотечественников о 13 выдающихся американцах — от президента Джорджа Вашингтона до знаменитого в США игрока в бейсбол Джеки Робинсона, сообщает NEWSru.com. Как ожидается, «Тебя я воспеваю: письмо моим дочерям» появится в продаже 16 ноября этого года. В Random House отметили также, что полученный за книгу гонорар ее автор намерен передать в фонд помощи детям погибших и раненых американских военнослужащих.
Обама не является первым из американских президентов, написавший детскую книгу. В роли детских писателей побывали Джимми Картер и Теодор Рузвельт.
Книга «Тебя я воспеваю: письмо моим дочерям» — третье произведение Обамы. Из-под пера американского президента ранее уже вышли две книги, однако они были адресованы взрослым — это «Дерзость надежды» и «Мечты моего отца».