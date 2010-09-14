Один день остался у работодателей, чтобы перечислить страховые взносы за август
14 сентября 2010, 17:43ОбществоОльга
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Один день остался у&nbsp;работодателей Нижнего Тагила, чтобы перечислить в&nbsp;пенсионный фонд страховые взносы за&nbsp;август.
Нижнетагильское отделение пенсионного фонда сообщает, чтов соответствии с законодательством страховые взносына обязательное пенсионное и медицинское страхованиеза август 2010 года работодатели должны перечислитьне позднее 15 сентября.
Новые формы платежныхдокументов и методические рекомендации о порядкеих заполнения, а также перечень кодов бюджетнойклассификации, на которые должны производиться перечисления,размещены на сайте ПФР http://pfrf.ru. Помимо этого,консультации, бланки и формы новой отчетности можно получитьв Управлении Пенсионного фонда по адресу: улицаКрасноармейская, 7а.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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