Премьер-министр Чехии заинтересовался продукцией УВЗ

В&nbsp;Брно (Чехия) открылась международная выставка &laquo;MSV-2010&raquo;, в&nbsp;которой НПК &laquo;Уралвагонзавод&raquo; принимает развернутое участие, представляя промышленный, инвестиционный и&nbsp;научно-технический потенциал Уральского региона и&nbsp;Свердловской области. В экспозиции корпорации новейшие разработки ведущих в своих направлениях конструкторских бюро — технологии плазменной закалки, моделирование литейных процессов, автоматизация производственных процессов. Пристальное внимание участников и гостей выставки привлекли и мобильные буровые установки — инвестиционный проект, реализуемый корпорацией совместно с ОАО «Спецмаш», отмечает пресс-служба предприятия. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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