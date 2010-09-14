Рекордно холодную зиму предсказывают Европе польские синоптики
Зима 2010—2011 года может стать самой суровой в Европе за последнюю тысячу лет, считают польские метеорологи. Суровую зиму обеспечит угасание теплого течения Атлантического океана Гольфстрим.
Скорость течения Гольфстрима сократилась в два раза всего за несколько лет, отмечают польские метеорологи. Поэтому теперь Гольфстрим не будет успевать компенсировать холод арктических ветров. При полной остановке Гольфстрима в Европе настанет ледниковый период, а в Скандинавии образуется крупный ледникКак сообщает РБК DAILY.
Польским ученым противоречат наблюдения NASA. Американские ученые, вооружившись наблюдениями со спутников, отмечают, что Гольфстрим, напротив, стал теплее за последние 20 лет.
Как отмечает NEWSru.com, именно синоптики NASA в мае этого года предсказали Европе рекордно жаркое лето. «Северному полушарию предстоит пережить самое жаркое лето за всю историю современных метеорологических наблюдений», — заявили они.