Рекордно холодную зиму предсказывают Европе польские синоптики

Скорость течения Гольфстрима сократилась в два раза всего за несколько лет, отмечают польские метеорологи. Поэтому теперь Гольфстрим не будет успевать компенсировать холод арктических ветров. При полной остановке Гольфстрима в Европе настанет ледниковый период, а в Скандинавии образуется крупный ледникКак сообщает РБК DAILY.