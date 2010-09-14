Сегодня день рождения Дмитрия Медведева
14 сентября 2010, 09:24ОбществоОльга
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Сегодня президент России Дмитрий Медведев празднует день рождения. Главе российского государства исполняется 45 лет. Праздник он проведет в кругу семьи.
«На 14 сентября у президента не запланировано никаких публичных мероприятий. Он проведет день рождения в Сочи в кругу семьи», — сообщает кремлевская администрация.
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета и аспирантуру ЛГУ. Административная карьера началась в ноябре 1999 г. - Медведев стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а затем заместителем и первым заместителем главы администрации Кремля. В октябре 2003 г. Медведев возглавил администрацию президента РФ. Высший государственный пост занял в возрасте 42 лет.
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