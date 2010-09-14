Сегодня день рождения Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета и аспирантуру ЛГУ. Административная карьера началась в ноябре 1999 г. - Медведев стал заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а затем заместителем и первым заместителем главы администрации Кремля. В октябре 2003 г. Медведев возглавил администрацию президента РФ. Высший государственный пост занял в возрасте 42 лет.