Старика-разбойника ловят в Швейцарии
Швейцарская полиция разбрасывает с&nbsp;самолета листовки, чтобы поймать &laquo;старика-разбойника&raquo;. В&nbsp;них пенсионера призывают выйти на&nbsp;связь.
История, которая началась как простое происшествие, превращаетсяв одну из крупнейших операций правоохранительныхорганов кантона Берн. 67-летний Петер Ханс Кнойбюль узнал, чтопо настоянию его сестры суд постановил продатьс аукциона дом пенсионера, который когда-то принадлежалродителям. Старик отказался подчиниться и забаррикадировалсяв своем жилище.
В минувшую среду полиция оцепиларайон, эвакуировав людей из соседних зданий. Однако ночьюпенсионер выскочил из дома и открыл стрельбу, ранивполицейского. Следующей ночью Кнойбюль вновь появился в районедома и обстрелял полицию, а затем снова исчез. Местныечиновники утверждают, что старик годами копил ненавистьк власти, которую считает главным виновником своих бед. Междутем значительная часть населения находится на сторонепенсионера, а неумелые действия полиции стали объектомпостоянных насмешек.
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