Старика-разбойника ловят в Швейцарии

История, которая началась как простое происшествие, превращаетсяв одну из крупнейших операций правоохранительныхорганов кантона Берн. 67-летний Петер Ханс Кнойбюль узнал, чтопо настоянию его сестры суд постановил продатьс аукциона дом пенсионера, который когда-то принадлежалродителям. Старик отказался подчиниться и забаррикадировалсяв своем жилище.