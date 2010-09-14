Тагильчане могут бесплатно отправить детей в санатории

Заезды в здравницы - с начала октября. Управление соцзащиты Тагилстроевского района сообщает, что также ребята могут посетить санаторно-оздоровительный лагерь «Антоновский». За трехнедельный отдых родителям нужно заплатить 20% от полной стоимости путевки – это около двух тысяч рублей. Возможен заезд «Мать и дитя», где стоимость путевки для взрослого – 3650 рублей. Для льгоников путевки бесплатные. Подробную информацию можно получить по телефону 32-91-80.