Тагильчане могут бесплатно отправить детей в санатории
14 сентября 2010, 18:07ОбществоОльга
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Тагильчане могут бесплатно отправить детей в санатории. В санаториях «Курьи», «Зеленый мыс» и «Руш» для детей от 6-ти до 15-ти лет организован процесс обучения во время отдыха.
Заезды в здравницы - с начала октября. Управление соцзащиты Тагилстроевского района сообщает, что также ребята могут посетить санаторно-оздоровительный лагерь «Антоновский». За трехнедельный отдых родителям нужно заплатить 20% от полной стоимости путевки – это около двух тысяч рублей. Возможен заезд «Мать и дитя», где стоимость путевки для взрослого – 3650 рублей. Для льгоников путевки бесплатные. Подробную информацию можно получить по телефону 32-91-80.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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