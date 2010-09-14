В Екатеринбурге состоится Форум, посвященный развитию бизнеса в регионах

Форум посвящен территориальному маркетингу и рекламным техгнологиям. «Чтобы увеличить свои возможности, городам и регионам нужен территориальный маркетинг. Территориальный маркетинг создает базу для эффективной экономической деятельности региональных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса», — отмечают организаторы.

В работе Форума примут участие ведущие эксперты в области маркетинга и рекламы и представители бизнеса ведущих компаний из разных регионов России.

Параллельно Форуму будет работать выставка «Ассамблея рекламного бизнеса». На ней посетителям представят широкий спектр самых современных и традиционных технологий и оборудования, товаров и услуг отрасли.