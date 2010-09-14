В Екатеринбурге состоится Форум, посвященный развитию бизнеса в регионах
14 сентября 2010, 08:58ОбществоОльга
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13-15 октября во&nbsp;Дворце игровых видов спорта в&nbsp;рамках II&nbsp;Всероссийской Выставки &laquo;Ассамблея рекламного бизнеса&raquo; пройдет выставка-форум &laquo;Территориальный маркетинг.&nbsp;Стратегия бизнеса&raquo;, &laquo;Рекламный бизнес. Перезагрузка&raquo;. Организатор форума&nbsp;&mdash; Уралэкспоцентр&nbsp;&mdash; Евроазиатский выставочный холдинг.
Форум посвящен территориальному маркетингу и рекламным техгнологиям. «Чтобы увеличить свои возможности, городам и регионам нужен территориальный маркетинг. Территориальный маркетинг создает базу для эффективной экономической деятельности региональных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса», — отмечают организаторы.
В работе Форума примут участие ведущие эксперты в области маркетинга и рекламы и представители бизнеса ведущих компаний из разных регионов России.
Параллельно Форуму будет работать выставка «Ассамблея рекламного бизнеса». На ней посетителям представят широкий спектр самых современных и традиционных технологий и оборудования, товаров и услуг отрасли.
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