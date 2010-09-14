В Педагогичекой академии прошла «Школа первокурсника»
В&nbsp;стенах Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии для студентов первого курса прошла &laquo;Школа первокурсника&raquo;.
Это целый цикл адаптационных мероприятий для новоиспеченных студентов, который включает в себя аудиторные занятия и практические срезы знаний по русскому и иностранному языку, профильные дисциплины факультетов и общеинститутские нормативные тесты по физической культуре, а также концерт-презентация факультетов и фестиваль талантов первокурсников, и, конечно же, традиционный Звездный поход.
Первокурсники познакомились с основными нормативными документами и традициями академии, узнали о том, как функционирует студенческое самоуправление в вузе, увидели фильм о внеучебной работе академии, а также смогли лично задать вопросы директору ЦДПС Т. В. Аникиной, старшему инструктору, методисту по организации мероприятий спортклуба А. В. Китаевой и начальнику отдела внеучебной работы Л. Е. Перезоловой. Деканы факультетов и студенческие деканы познакомили студентов первого курса с историей и традициями факультетов и рассказали о роли студенческого актива в управлении факультетом и академией, чтобы ребята смогли почувствовать себя частью большого и дружного коллектива НТГСПА.
Таким образом, все первокурсники успешно адаптировались к учебе в академии — ребята прослушали полный курс «Школы первокурсника», получили из первых уст исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы и смогли показать себя во время презентации факультетов и на фестивале талантов.
© Марина Карачева