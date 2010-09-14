В Педагогичекой академии прошла «Школа первокурсника»

Это целый цикл адаптационных мероприятий для новоиспеченных студентов, который включает в себя аудиторные занятия и практические срезы знаний по русскому и иностранному языку, профильные дисциплины факультетов и общеинститутские нормативные тесты по физической культуре, а также концерт-презентация факультетов и фестиваль талантов первокурсников, и, конечно же, традиционный Звездный поход.