В рейтинге мировых экспортеров танков Россия занимает первое место

В рейтинге мировых экспортеров танков Россия занимает первое место

Россия с&nbsp;большим отрывом от&nbsp;остальных конкурентов занимает первое место в&nbsp;рейтинге экспортеров новых основных боевых танков (ОБТ) по&nbsp;количественному параметру. Это данные Центра анализа мировой торговли оружием. В предыдущий 4-летний период (2006-2009 годы) Россия поставилана экспорт 482 новых танка на сумму 1,57 миллиардадолларов. В 2010-2013 годах объем российских поставокс учетом уже заключенных контрактов, а такжезаявленных намерений по прямой поставке и лицензионнымпрограммам может составить 859 новых танков на сумму 2,75миллиарда долларов. Как отмечает «РоссийскаяГазета», с этими показателями Россия сохранитза собой первое место среди крупнейших мировых поставщиков ОБТв предстоящий 4-летний период. По категории«боевые танки» по итогам 2009 года Россиязаявила в Регистр ООН следующие данные: 80 танковпоставлено Индии, 4 — Туркмениии 23 — Уганде. Основными конкурентами Россиина мировом рынке танков являются США и Германия. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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