Водителям грозят повышенные штрафы за тонировку стекол автомашин

Теперь с водителя машины, стекла которойпо светопропусканию не соответствуют нормам, возьмутштраф в пять раз больше нынешнего, то есть500 рублей. Как напомнила старший инспекторпо пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина,по техническому регламенту ветровое стекло должно пропускатьне менее 75% света, а боковыепереднее — не меньше 70%. Тонирование стеколзеркальной пленкой ГОСТ запрещает вовсе.