Водителям грозят повышенные штрафы за тонировку стекол автомашин
Через неделю штрафовать владельцев тонированных автомобилей станут жестче. С&nbsp;23&nbsp;сентября вступают в&nbsp;силу изменения в&nbsp;кодексе об&nbsp;административных правонарушениях.
Теперь с водителя машины, стекла которойпо светопропусканию не соответствуют нормам, возьмутштраф в пять раз больше нынешнего, то есть500 рублей. Как напомнила старший инспекторпо пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина,по техническому регламенту ветровое стекло должно пропускатьне менее 75% света, а боковыепереднее — не меньше 70%. Тонирование стеколзеркальной пленкой ГОСТ запрещает вовсе.
По словам НатальиНикишиной, эти требования — прямое следствиеособенностей человеческого зрения. Тонировка искажает цветовосприятие,возникают оптические обманы, блики. Все это мешает водителю быстрооценивать ситуацию. Особенно коварна тонировка в сумерках. Какотметила Наталья Никишина, в Нижнем Тагиле нетни одной организации, у которой была былицензия на тонировку стекол.
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