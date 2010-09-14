Возбудителей холеры в водоемах Нижнего Тагила нет
14 сентября 2010, 18:00ОбществоОльга
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В&nbsp;одиннадцати водоемах Свердловской области обнаружены возбудители холеры. Рек и&nbsp;прудов в&nbsp;черте Нижнего Тагила в&nbsp;этом списке нет. Таковы результаты мониторинга, проведенного санитарными врачами региона в&nbsp;сезон 2010&nbsp;года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, было отобрано более 2000 проб воды на холеру из открытых водоемов. «Отличились» реки Пышма, Исеть, Кунара, Каменка, озера Сунгуль, Тыгишь, Червяное, Селикатный, Шарташ, Огородное,Талая Вода. Лаборатория регионального центра гигиены и эпидемиологии подтвердила наличие 77 неактивных культур возбудителя холеры. 73% из них — в Каменск-Уральском и Каменском районах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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