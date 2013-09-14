Сергей Носов: «Готовность Нижнего Тагила к отопительному сезону – более 99 %»

В Нижнем Тагиле разработана программа «Теплый город», предусматривающая перекладку ветхих сетей под полотном капитально ремонтируемых дорог и наиболее изношенных по результатам гидроиспытаний участков. Такой «упреждающий» хозяйский подход позволит сэкономить средства при дальнейшей эксплуатации теплосетей. Планируется отремонтировать дополнительно к плановым заданиям не менее 15,5 км, на 10 сентября заменено 8,5 км, остальные участки находятся в работе.

Выполнение объемов ремонтов водопроводных и канализационных сетей составляет соответственно 99,3 и 99,7 %. По информации управляющих организаций, к отопительному сезону подготовлено 97,4 % многоквартирных домов.

В этом году проделана большая работа, и что отрадно, мы впервые вышли на нормативные показатели по ремонту, - подвел сегодня итог по выполненным объемам Глава Нижнего Тагила Сергей Носов. - Готовы начать отопительный сезон 16 сентября. У нас нет принципиальных вопросов с Уралсевергазом. В целом, если говорить о Тагилэнерго и системе теплоснабжения, планы большие, мы приступили к их обсуждению, прежде всего, со стратегическими партнерами. Ими являются не только Евраз, но и Уралсевергаз, Итера и соответственно Роснефть, государственная компания, что очень важно.

Готовность города к отопительному сезону – более 99 %. Оставшиеся десятые доли процента будут добираться за эти дни, в том числе за выходные. Но в целом все сегодня отрапортовали, что готовы принимать тепло уже в понедельник. 16 сентября мне будет представлен план, определяющий очередность подключения к теплу учреждений социальной сферы и жилья», -- говорит мэр.