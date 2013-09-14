Активисты движения много сил тратят на то, чтобы выполнить одну из главных целей сообщества - обеспечить комфортное существование жителям города. Кто сообщает Сергею Константиновичу о «косяках», кто вырезает арматуру по всему городу за свой счет, кто проводит интересные социально-значимые акции, кто отстаивает интересы жителей города в Администрации, кто составляет карту ям, делает экспертизы бензина и рассказывает о последних «транспортных» новостях? Всё это - «Тагил без ям»!

Самые противоположные мнения вызывает деятельность ребят, но нельзя не согласиться, что она приносит свои плоды. И в этот чудесный день городской портал TagilCity.ru поздравляет общественное движение «Тагил без ям» с днём Рождения! Желаем неиссякаемого энтузиазма, кучу идей и побольше активистов.

А те, кто хочет лично поздравить «ТБЯ» с днём Рождения, могут сделать это с 16:00 до 17:30 у Киномакса.

Отмечай День рождения «Тагила без ям» 14 сентября вместе с нами! Выдаем удостоверения активистов, распространяем наклейки и отвечаем на вопросы! -- призывают активисты.