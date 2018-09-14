24 творческий сезон открыт в Нижнетагильской филармонии

На сцене Нижнетагильской филармонии звучала музыка из советских фильмов, джазовые композиции и вокальные номера.

Некоторые музыкальные композиции были посвящены композиторам, отмечающим в этом году юбилей. Например, автору симфо-джазовой музыки Джорджу Гершвину.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»