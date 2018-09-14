24 творческий сезон открыт в Нижнетагильской филармонии

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11 сентября в Нижнетагильской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный открытию 24 творческого сезона.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Тагил-ТВ
На сцене Нижнетагильской филармонии звучала музыка из советских фильмов, джазовые композиции и вокальные номера.
Некоторые музыкальные композиции были посвящены композиторам, отмечающим в этом году юбилей. Например, автору симфо-джазовой музыки Джорджу Гершвину.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Этот концерт открыл для слушателей новый творческий сезон в Нижнетагильской филармонии.
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