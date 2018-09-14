Акция «Чистый лес – территория без огня» организована в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 сентября жители Нижнего Тагила могут принять участие в профилактической акции «Чистый лес – территория без огня».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в рамках акции «Чистый лес – территория без огня», стартовавшей 1 сентября, организован план профилактических мероприятий. Местные жители в три этапа провели очистку лесных массивов от мусора, сухой растительности и других горючих материалов. Всего убрано 1250 кв. м. противопожарных разрывов, обновлены 2 км минерализованных полос.
Помимо этого специалисты проводят проверку готовности патрульно-маневренных и маневренных групп, систем оповещения населения и постов наблюдения.
Отделение организации службы, подготовки и пожаротушения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области» призывает тагильчан принять участие в обеспечении пожарной безопасности: прибрать дворовые территории и дачные участки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей