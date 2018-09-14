Акция «Чистый лес – территория без огня» организована в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в рамках акции «Чистый лес – территория без огня», стартовавшей 1 сентября, организован план профилактических мероприятий. Местные жители в три этапа провели очистку лесных массивов от мусора, сухой растительности и других горючих материалов. Всего убрано 1250 кв. м. противопожарных разрывов, обновлены 2 км минерализованных полос.