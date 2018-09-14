Детский сад на 90 мест будет построен в микрорайоне Запрудный в Нижнем Тагиле

МБУ «Тагилгражданпроект» на сайте госзакупок разместило аукцион по поиску подрядчиков по проведению инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий для строительства детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный в Нижнем Тагиле. На работы выделено в общей сложности 636 тысяч рублей.

Согласно техзаданию инженерно-экологических изысканий, подрядчик обязуется установить наличие визуальных признаков загрязнения на площади 1,5 га, провести в границах участка радиационное обследование, проверить химический состав грунта и определить его токсичность, проверить потенциальную родоноопасность, а также исследовать участок на наличие возбудителей кишечных инфекций.

В техзадании по инженерно-геодезическим работам сообщается, что исполнитель должен выполнить топографическую съемку на участке 1,5 га, полноту и правильность нанесения технических сетей согласовать с соответствующими службами и владельцами коммуникаций, с указанием телефонов контактного лица, должности. Также подрядчик обязуется выполнить картографические работы и предоставить результаты на электронном и бумажном носителях.