Хозяин свердловских электроподстанций будет осужден за ущерб в 320 млн руб.

Собственник электроподстанций в Свердловской области предстанет перед судом за причинение ущерба поставщикам энергоресурсов на общую сумму в 320 млн рублей.
Директор предприятий ООО «Региональные электрические системы», ООО «Торговый дом НЦБК» и ОАО «Карат», которые находятся в Екатеринбурге, Первоуральске и Новой Ляле, получал электроэнергию на электроподстанции «Шабры», «Целлюлозная» и «Подволошная», не внося оплаты с августа 2011 года по февраль 2017 года. Кроме того, Сергей Фролов собирал деньги за потребление электричества от потребителей без составления договора.
Таким образом, АО «Екатеринбургэнергосбыт» получил ущерб на 195 млн рублей, а Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт+» - свыше 130 млн рублей.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении собственника электроподстанций по факту причинения крупного имущественного ущерба. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.