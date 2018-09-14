Хозяин свердловских электроподстанций будет осужден за ущерб в 320 млн руб.

Директор предприятий ООО «Региональные электрические системы», ООО «Торговый дом НЦБК» и ОАО «Карат», которые находятся в Екатеринбурге, Первоуральске и Новой Ляле, получал электроэнергию на электроподстанции «Шабры», «Целлюлозная» и «Подволошная», не внося оплаты с августа 2011 года по февраль 2017 года. Кроме того, Сергей Фролов собирал деньги за потребление электричества от потребителей без составления договора.