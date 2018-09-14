Компания ИНВИТРО сократила департамент маркетинга и коммуникаций

Проект «Сокращаем персонал в килограммах» курировала профессиональный диетолог с двадцатилетним стажем Лидия Ионова. Пример компании оказался заразительный – к сотрудникам ИНВИТРО присоединились работники «Московского комсомольца», сообщают «Новые известия».

Две команды в течении нескольких месяцев постигали принципы правильного и здорового питания, а также придерживались здорового образа жизни.

В течение проекта все участники, кроме советов диетолога, прилежно выполняли домашнюю работу по подсчетам калорий и отслеживанию изменений в организме.

На старте проекта команда ИНВИТРО весила 781 килограмм, команда «Московского комсомольца» - 952 килограмма. Перед началом все участники сдали анализы в ИНВИТРО. Проблемы с инсулином, глюкозов, холестерином и прочими были отмечены у 45% из них.

В ходе соревнований команды лидировали поочередно. Однако все же пальма первенства досталась «Московскому комсомольцу», который сбросил 60 килограмм. Сборная ИНВИТРО потеряла 25,8 килограмма за все время проекта.

После соревнований все команды повторно прошли анализы. Диетолог Лидия Ионова отметила, что за это время у участников отмечается улучшение показателей углеводного и липидного обмена, а также сокращение количества инсулина, сахара и холестерина.