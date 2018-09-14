Отопительный сезон в Горноуральском городском округе начнётся 14 сентября

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Жилищно-коммунальные службы Горноуральского городского округа готовы к началу отопительного сезона 2018-2019 года. Тепло в дома граждан планируется пустить 14 сентября.
29 августа администрация Горноуральского городского округа издала постановление о начале отопительного сезона 2018-2019 года. Руководители ресурсоснабжающих отчитались о том, что готовы к подаче тепла в дома жителей округа.
Начало сезона запланировано на 14 сентября, сообщает официальный сайт ГГО.
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