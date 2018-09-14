Инженерные исследования для строительства нового ДОУ на ГГМ начнутся в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Муринских прудах появится новый детский сад-ясли на 170 мест. МБУ «Тагилгражданпроект» начало поиск подрядчиков для проведения инженерно-экологических и инженерно- геодезических изысканий. В общей сложности на работы выделено 652 тысячи рублей. Информация об аукционах размещена на сайте госзакупок.