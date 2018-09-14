Инженерные исследования для строительства нового ДОУ на ГГМ начнутся в Нижнем Тагиле
Поиск подрядчиков на инженерно-экологические и инженерно-геодезические изыскания для строительства детского сада на 170 мест начат в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле на Муринских прудах появится новый детский сад-ясли на 170 мест. МБУ «Тагилгражданпроект» начало поиск подрядчиков для проведения инженерно-экологических и инженерно- геодезических изысканий. В общей сложности на работы выделено 652 тысячи рублей. Информация об аукционах размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить следующие виды инженерно-экологических изысканий:
- маршрутные наблюдения с описанием визуальных признаков загрязнения площадки, радиационное обследование участка в границах площадки 2,0 га,
- лабораторные исследования (определение химического состава грунта),
- оценка токсичности грунтов с определением класса опасности отходов,
- определение потенциальной радоноопасности на участке изысканий – спектрометрия с пробоподготовкой,
- определение наличия возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов,
- определение наличия возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, яиц геогельминтов, кишечных, патогенных, простейших, преимагинальных форм синантропных мух,
- оценка химического загрязнения поверхностных вод.
Подрядчик должен предоставить заказчику всю необходимую документацию, провести видеофиксацию выполняемых работ, технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях согласовать в МКУ «УАиГ».
Согласно техзаданию, инженерно-геодезические испытания включают в себя:
- топографическую съемку,
- выполнение картографических работ с составлением планов на магнитном и бумажном носителях,
- изучение инженерно-геологических условий площадки, геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, физико-механических и агрессивных свойств грунтов и подземных вод, климатических условий площадки строительства.
Подрядчик должен предоставить заказчику на согласование программу изысканий. Буровые работы и отбор проб грунта проводить в присутствии представителя заказчика, представить фото и видеофиксацию процесса работ.
Прием заявок от подрядчиков завершится 25 сентября 2018 года.