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Инженерные исследования для строительства нового ДОУ на ГГМ начнутся в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Detskiy sad v novoy botanike nachal priem detey 19486

Инженерные исследования для строительства нового ДОУ на ГГМ начнутся в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:58ОбществоЮлия Суворова
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