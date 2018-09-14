Уголовное наказание за увольнение перед пенсией одобрено Госдумой РФ

Три думские фракции из четырёх поддержали законопроект о внесении изменений в УК РФ относительно увольнения или непринятия на работу сотрудника предпенсионного возраста. Законопроект предполагает за отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение наказывать работодателя штрафом в размере до 200 тыс. рублей или обязательными работами до 360 часов.