Уголовное наказание за увольнение перед пенсией одобрено Госдумой РФ

В первом чтении российский парламент принял поправки в Уголовный кодекс касательно ужесточения ответственности за увольнение сотрудника предпенсионного возраста.
Три думские фракции из четырёх поддержали законопроект о внесении изменений в УК РФ относительно увольнения или непринятия на работу сотрудника предпенсионного возраста. Законопроект предполагает за отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение наказывать работодателя штрафом в размере до 200 тыс. рублей или обязательными работами до 360 часов.
Как сообщает «РИА Новости», авторы изменений указали в пояснительной записке, что введение уголовного наказания для работодателей позволит обеспечить сбалансированность и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы страны.
Напомним, впервые об ужесточении ответственности заговорил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам 29 августа. Тогда глава государства выразил своё мнение на пенсионную реформу и предложил ряд изменений к ней.