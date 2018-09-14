Успеть проститься: кладбище домашних животных в Нижнем Тагиле будет расчищено

Кладбище домашних животных в районе Пихтовых гор в Нижнем Тагиле будет утилизировано, а почва обработана по санитарным нормам. Согласно правил содержания и захоронения животных, на территории городов умерших питомцев хоронить нельзя. Это может быть опасным для окружающей среды и здоровья людей.

Умершие животные являются причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний и загрязнения природной среды. Для безопасности территория найденного захоронения будет обработана. Те, кому дорога память о своем домашнем животном, смогут перезахоронить его в соответствии с законом и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в администрации города.

По ветеринарно-санитарным правилам почва на территории захоронения должна быть продезинфицирована и перекопана. Жители Нижнего Тагила, кто производил захоронения в районе Пихтовых гор, могут до наступления заморозков кремировать и перезахоронить останки своих питомцев.

Нарушение правил захоронения животных может наказываться штрафом и быть приравненным к административному преступлению. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм возможна только кремация животных,напомнили тагильчанам в администрации города.