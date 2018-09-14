Жители поселка Горбуново в Нижнем Тагиле требуют переноса детской площадки

Организация ТОС «Радужный» установила на благотворительные средства детскую площадку в поселке Горбуново в Нижнем Тагиле. Однако местные жители остались недовольны, поскольку игровая конструкция располагается рядом с местным родником.

Мы не против детской площадки, но чтобы она стояла в другом месте. Здесь у нас располагается ключик, из которого мы берем воду. Детей у нас всего 9.рассказала жительница поселка Горбуново.

По мнению председателя ТОСа, местная площадка пустовать не будет, так как это единственное место в поселке, предназначенное для детей. Здесь есть горка, шведская стенка, рукоход, качели и скалодром.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»