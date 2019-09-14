Десятки медведей были замечены жителями Карпинска рядом с городом
Сегодня, 16:10ОбществоФото: pixabay.com
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В Карпинске местные жители вблизи от города стали сталкиваться с медведями. Случаев встреч с хищником насчитывается уже более десятка, пишет Ура.ру.
Жители города рассказывают, что медведи уже замечены на окраинах Карпинска, поэтому выходить в лес за грибами стало опасно.
В Департаменте по охране животного мира Свердловской области подтвердили существующую проблему. По словам специалистов, в горах животным стало нечего есть, а урожай кедровых орех в этом году большой. Так как кедровники располагаются вблизи от города, то люди стали замечать медведей гораздо чаще.
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