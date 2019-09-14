Десятки медведей были замечены жителями Карпинска рядом с городом

Жители города рассказывают, что медведи уже замечены на окраинах Карпинска, поэтому выходить в лес за грибами стало опасно.

В Департаменте по охране животного мира Свердловской области подтвердили существующую проблему. По словам специалистов, в горах животным стало нечего есть, а урожай кедровых орех в этом году большой. Так как кедровники располагаются вблизи от города, то люди стали замечать медведей гораздо чаще.