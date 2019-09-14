Екатеринбург посетит первый замминистра МВД Александр Горовой
Сегодня, 18:55ОбществоФото: пресс-служба МВД РФ
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16 сентября в Екатеринбург прилетит первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, сообщают «Вечерние новости» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Генерал-полковник полиции пробудет в столице Урала два дня, сообщает издание. 17 сентября Горовой представит коллективу ГУ МВД по Свердловской области нового начальника Александра Мешкова, который 7 сентября назначен на должность указом президента.
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