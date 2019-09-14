Международный комитет выдвинул версию о причинах посадки самолета в кукурузном поле

МАК подготовил промежуточный отчет, который в ближайшее время будет опубликован. Об этом изданию сообщил собственный источник.

Отчет подтверждает предварительную версию, согласно которой в оба двигателя воздушного судна попали птицы. По этой причине отказали силовые установки, и двигатели потеряли взлетную тягу. Специалисты проанализировали сам полет, состояние самолета, действия пилотов, наземных служб и т.д.