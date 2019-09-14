Международный комитет выдвинул версию о причинах посадки самолета в кукурузном поле
Сегодня, 09:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Международный комитет установил причины аварийной посадки самолета Airbus A321, который пилоты «Уральских авиалиний» посадили на кукурузное поле 15 августа, сообщает ТАСС.
МАК подготовил промежуточный отчет, который в ближайшее время будет опубликован. Об этом изданию сообщил собственный источник.
Отчет подтверждает предварительную версию, согласно которой в оба двигателя воздушного судна попали птицы. По этой причине отказали силовые установки, и двигатели потеряли взлетную тягу. Специалисты проанализировали сам полет, состояние самолета, действия пилотов, наземных служб и т.д.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Пилоты самолета были награждены званиями Героев России.
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