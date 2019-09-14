Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила представил свои картины в Екатеринбурге

Константин Новосёлов представил свои картины на биеннале. Встретиться с Нобелевским лауреатом пожелали порядка 200 человек. Среди них были и любители искусства, и те, кто интересуется наукой.

Недавно картины ученого выставляли в «Эрмитаже». В беседе Новосёлов признался, что наличие Нобелевской премии помогает ему продвигать свои картины. Также он рассказал, что открытый им материал используют компании Huawei и Ford.

На вопрос о том, как привлечь средства для осуществления исследовательской деятельности, ученый сказал, что для этого достаточно стать Нобелевским лауреатом.

В науке, как и в жизни, если у вас что-то не получается в десятый, или даже в сотый раз, то нельзя сдаваться. Именно целеустремленностью и упорным трудом человек добивается успеха. Пусть даже и со сто первой попытки, сказал Константин Новосёлов.