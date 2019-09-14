В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки
Сегодня, 14:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали двух молодых людей, которые подозреваются в изнасиловании девушки, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Информация о розыске подозреваемых появилась 3 сентября. Сообщалось, что попавшие на камеры видеонаблюдения двое молодых людей могли быть причастны к изнасилованию девушки, которое произошло 15 августа на улице Фурманова.
Подозреваемых удалось задержать, они дали признательные показания. Как сообщил источник издания, оба молодых человека ранее были судимы за аналогичные преступления. Сегодня суд назначит им меру пресечения.
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