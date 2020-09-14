Генпрокуратура проверила компанию «ДОМ.РФ». Нарушений не выявлено

Как пишет информагентство ТАСС, у Счетной палаты были вопрос к госкомпании “Дом.РФ” относительно законности использования федеральных субсидий в размере 11,8 миллиарда рублей, которые были предоставлены компании для достройки многоквартирных домов, которые вошли в реестр проблемных объектов после банкротства “СУ-155”. Эти деньги были выделены компании в 2018 году. А уже к 2019 году было сдано в общей сложности 124 многоэтажных дома, в которых теперь проживает более 27 тысяч человек.