Генпрокуратура проверила компанию «ДОМ.РФ». Нарушений не выявлено

Счетная палата РФ в июле текущего года попросила Генпрокуратуру проверить реализацию средств, выделенных “Дом.РФ” на завершение строительства проблемных домов от застройщика “СУ-155”, который обанкротился пять лет назад.

Как пишет информагентство ТАСС, у Счетной палаты были вопрос к госкомпании “Дом.РФ” относительно законности использования федеральных субсидий в размере 11,8 миллиарда рублей, которые были предоставлены компании для достройки многоквартирных домов, которые вошли в реестр проблемных объектов после банкротства “СУ-155”. Эти деньги были выделены компании в 2018 году. А уже к 2019 году было сдано в общей сложности 124 многоэтажных дома, в которых теперь проживает более 27 тысяч человек. После проведения проверки Генпрокуратура сообщила, что нарушений выявлено не было. Зато было установлено, что вышеназванная сумма была потрачена на оплату подрядных организаций и поставщиков. Девелопер “СУ-155” являлся самым крупным застройщиком в России, однако в 2015 году объявил о невозможности исполнить свои обязанности перед дольщиками. Совокупный долг перед банками у девелопера составляет 17 миллиардов рублей. “СУ-155” оставил порядка 30 тысяч обманутых дольщиков в различных регионах России.

