«Коридор позора»: в Екатеринбурге казачий анти ЛГБТ-патруль явился к геям с иконой

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 13 сентября проходила «Неделя гордости» ЛГБТ. Казаки с самого начала начали патрулировать улицы и выискивать представителей сексуальных меньшинств. В результате произошло несколько скандалов, когда за гея был принят студент УрФУ, а также — девушка за представительницу меньшинств, когда она очищала фиолетовую линию.