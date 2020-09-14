«Коридор позора»: в Екатеринбурге казачий анти ЛГБТ-патруль явился к геям с иконой

«Коридор позора»: в Екатеринбурге казачий анти ЛГБТ-патруль явился к геям с иконой

Сегодня, 10:53ОбществоPhoto: скриншот видео Ура.ру
В Екатеринбурге казаки в очередной раз пикетировали «Неделю гордости» ЛГБТ, сообщает Ура.ру.

На этот раз они пришли к бару, в котором в рамках фестиваля проходила распродажа предметов ручной работы. Там собралось несколько десятков человек, а один из них был с иконой.

Под конец их «Недели гордости» мы решили устроить им коридор позора, пояснил свою позицию координатор казачьего анти-ЛГБТ-патруля Олег Богуневич.

По его словам, казаки пришли поддержать человека, который держал икону.

Организатор мероприятия Андрей Кузьминский заявил, что икона является символом движения.

Мы выступаем против насаждения нам западных ценностей. У них проходит неделя ЛГБТ. Стояние с иконой — это наш протест. Просто стоим, молчим, наблюдаем, сказал он.

Точно также вели себя и представители сексуальных меньшинств. Они стояли небольшими группами, обсуждали ситуацию и снимали казаков на телефоны. Иногда стороны даже пытались войти в контакт.

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 13 сентября проходила «Неделя гордости» ЛГБТ. Казаки с самого начала начали патрулировать улицы и выискивать представителей сексуальных меньшинств. В результате произошло несколько скандалов, когда за гея был принят студент УрФУ, а также — девушка за представительницу меньшинств, когда она очищала фиолетовую линию.

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