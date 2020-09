«Непонятная и вонючая жидкость». В Нижнем Тагиле продолжают загрязнять водоемы

3 сентября жители Нижнего Тагила сняли на видео слив неизвестной субстанции коричневого цвета в реку Выя. Авторы ролика сообщили, что слив происходит с кондитерской фабрики. Однако на самом деле установить виновников оказалось не так просто. TagilCity.ru вместе с экспертами попыталось разобраться в этом вопросе.

Судя по записи, слив происходит во время дождей. По словам автора ролика, ситуация повторяется неоднократно. Идет сброс непонятной жидкости, вонючей и жирной. Вот это — фабрика кондитерская, вот это — плотина. Вот бежит река Выйка, чистая, но когда она совмещается с этой вонючей жидкостью, она впадает в Выю. И кондитерская фабрика говорит, что мы ничего не сбрасываем. Они сбрасывают, когда дождик, или когда выходные, или поздно ночью. Постоянно причем сбрасывают,рассказывает автор видео. Video: Телеканал "Реальный Тагил" Заместитель тагильского межрайонного природоохранного прокурора Роберт Слепухин рассказал, что к ним поступило обращение от граждан и организована проверка. По его словам, когда на место выезжали специалисты Минприроды, слив не зафиксирован. В настоящее время устанавливается, кому принадлежит труба. Раз обращение поступило, проверка проводится. Если будет выяснено, что какое-то предприятие нарушает, то, естественно, будут приняты меры прокурорского реагирования. А пока нам неизвестно, чьи это сбросы, что это за труба. Эта труба с территории выходит (с КДВ — прим ред.), но это является сбросом с предприятия или это ливневые сбросы — не установлено,говорит Роберт Слепухин. В ситуацию вмешался депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин. Он также обратился в прокуратуру. Я думаю, что они (природоохранная прокуратура — прим. ред.) все проверят и вынесут какое-то решение и, если необходимо, то примут меры прокурорского реагирования, сообщает Алексей Балыбердин. Концов не найти На КДВ при этом факт слива неизвестной жидкости отрицают. Труба, снятая в данном ролике, проходит под землей вдоль забора кондитерской фабрики транзитом со стороны улицы Вогульская и кинотеатра «Урал», является частью городской ливневой канализации и не имеет какой-либо принадлежности к предприятию,ответила директор фабрика Оксана Сулина на запрос TagilCity.ru. Она также заметила, что в районе улицы Краснознаменная, ниже плотины Выйского пруда, на обоих берегах реки Выя имеются еще две аналогичным образом размещенные трубы, относящиеся к городской ливневой канализации и имеющие прямой сток в реку Выя. В то же время директор КДВ не смогла предоставить данные о системе очистки и слива отходов с предприятия. Ранее по кондитерской фабрике уже поступали обращения и были установлены факты нарушения природоохранного законодательства, отмечают в прокуратуре. У них сброс был. Но потом они его ликвидировали. Но это было давно. Ранее были сбросы как раз в реку Выю. Не меньше трех-четырех лет назад, говорит Роберт Слепухин. Если предположить, что слив, действительно, происходил из «ливневки», то ответственность возлагается на ООО «Водоканал-НТ». Однако там сообщили, что труба не в их ведении и выходит с территории КДВ: ООО «Водоканал-НТ» с целью определения принадлежности сетей направило специалистов на место сброса, в результате чего было выявлено, что труба (ориентировочно диаметром 600 мм), по которой осуществлялся сброс воды неизвестного состава и происхождения, не относится к системе канализации и не состоит на обслуживании ООО «Водоканал-НТ». Труба, по которой осуществлялся сброс, выходит с территории кондитерской фабрики, доступ на территорию фабрики ограничен забором. ООО «Водоканал-НТ» также отметило, что утечек на канализационных сетях на дату снятия видеоматериала зафиксировано не было. Минимальная ответственность В 2017 году «Водоканал-НТ» сливал отходы в Черноисточинский пруд. Было документально установлено, что предприятие систематически сбрасывает неочищенную пульпу, в которой превышение в 2,1 раза по взвешенным веществам, и по алюминию — в 57,5 раза. В природоохранной прокуратуре рассказали, что «Водоканал-НТ» работал по схеме — забор воды с возвратом, что фактически позволяет проводить сбросы из шламохранилища. В начале этого года прокуратура оштрафовала «Водоканал-НТ» за загрязнение Черноисточинского пруда. Природоохранная прокуратура установила, что «Водоканал-НТ» осуществлял незаконный сброс поверхностных вод, который был запрещен в 2018 году. В ходе проверки выявили, что организация нарушила запрет — 29 и 30 октября 2019 года в водоем был произведен слив через шламонакопитель. «Водоканал» оштрафовали на 150 тысяч рублей, главного инженера предприятия — на 15 тысяч рублей. На трубу была установлена заглушка. Позже трубу демонтировали. Прокуратура оштрафовала «Водоканал-НТ» за загрязнение Черноисточинского пруда Совсем недавно еще одно обращение поступило депутату Госдумы Алексею Балыбердину. Сброс был прямо напротив парка Народный. Там под дорогой идет труба, и из нее мутная жижа вытекала. Жители засняли, прислали мне в социальных сетях. Я сделал обращение в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила. И мне пришел ответ, что проверка проходит, и я буду дополнительно осведомлен о результатах, говорит Алексей Балыбердин. Загрязняют не только водоемы, но и почву. Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов, сообщает «Правда УрФО». Представители природоохранной прокуратуры уличили сотрудников «Птицефабрики «Среднеуральская» в сливе жидких отходов производства на сельскохозяйственные земли. Несмотря на то, что факт совершения противоправного деяния был зафиксирован, владеющий агроактивом челябинский холдинг «Равис» (принадлежит Андрею Косилову) называет проверку незаконной. Пойманные с поличным сотрудники фабрики при этом признались, что жидкость они сливали практически каждый день. В результате природе был нанесен ущерб на 26 миллионов рублей. По словам председателя думы городского округа Ивана Зернова, прокурор будет настаивать на обжаловании решения суда, который отказал природоохранному прокурору в удовлетворении требований о запрете эксплуатации пометохранилища до момента приведения его в нормативное состояние. Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов Меняться или менять законы За нарушение природоохранного законодательства предприятие должно нести ответственность. Адвокат Андрей Володин сообщает, что прокуратура должна выяснить насколько имеет место быть это загрязнение, насколько законно ведет себя предприятие. Скорее всего, что это административный штраф крупный на предприятие должен быть за загрязнение. Если это загрязнение приведет к какому-то значительному ухудшению окружающей среды или там погибнет рыба, еще что-то, можно говорить об уголовной ответственности, сообщает Андрей Володин. Предприятие должны предупредить о недопустимости повтора аналогичных ситуаций. По словам Андрея Володина, если признают ответственными за загрязнение, то мало выписать штраф, нужно выяснить, чем занимаются, то есть, предотвратить дальнейшее нарушение закона. Однако практика показывает, что размер штрафов больше похож на порицание, нежели на наказание. И крупным предприятиям проще заплатить штраф в 150 тысяч рублей и продолжать тайный слив отходов до следующего прецедента, нежели устанавливать многомиллионные системы очистки или платить за дополнительный объем сливов обслуживающим организациям. Кроме того, законодательство ставит в жесткие рамки представителей надзорных органов. Надзорные органы, дабы не кошмарить бизнес, могут проводить сами только плановые проверки примерно раз в три года. Остальные — только по заявлениям. Нет заявления — нет рассмотрения. Причем, та же природоохранная прокуратура, которая проводила проверку, например, ЕВРАЗ-НТМК летом, по другим возможным нарушениям на ЕВРАЗе, указанным в новом заявлении, проверку уже провести не может, говорит эколог Андрей Волегов. Пока становится ясно, что незаконные сливы в водоемы и почву продолжаются, а замечают факты нарушений сами граждане. Очевидно, что за производствами необходимо усилить контроль. А наказание за загрязнение окружающий среды должно быть существенным и показательным.

