«Непонятная и вонючая жидкость». В Нижнем Тагиле продолжают загрязнять водоемы

Загрязняют не только водоемы, но и почву. Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов, сообщает «Правда УрФО». Представители природоохранной прокуратуры уличили сотрудников «Птицефабрики «Среднеуральская» в сливе жидких отходов производства на сельскохозяйственные земли. Несмотря на то, что факт совершения противоправного деяния был зафиксирован, владеющий агроактивом челябинский холдинг «Равис» (принадлежит Андрею Косилову) называет проверку незаконной. Пойманные с поличным сотрудники фабрики при этом признались, что жидкость они сливали практически каждый день. В результате природе был нанесен ущерб на 26 миллионов рублей. По словам председателя думы городского округа Ивана Зернова, прокурор будет настаивать на обжаловании решения суда, который отказал природоохранному прокурору в удовлетворении требований о запрете эксплуатации пометохранилища до момента приведения его в нормативное состояние.