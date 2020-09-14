Нетиевского лишили прав на «Уральские пельмени»

Нетиевского лишили прав на «Уральские пельмени»

Сегодня, 20:03ОбществоPhoto: Личная страница Сергея Нетиевского в "Инстаграм"
Суд запретил Сергею Нетиевскому использовать товарный знак «Уральских пельменей», пишет Е1.

Заседание Девятого апелляционного суда состоялось 14 сентября. Предыдущее решение Арбитражного суда было оставлено без изменений. Натиевского лишили прав на «Пельмени». Также он должен будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации бывшим коллегам за использование товарного знака.

Разногласия между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским начались с 2015 года. Обе стороны обвинили друг друга в выводе средств из проекта. В январе 2020 года суд обязал Натиевского выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за один из выпусков.

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