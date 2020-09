Тагильчанам расскажут о правильном питании школьников

В Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по вопросам питания в образовательных учреждениях, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

Родители могут задать вопросы специалистам, которые дадут разъяснения по поводу того, как часто должны питаться дети, что должно быть в их рационе, как должно быть организовано горячее питание, а также что делать, если питание не отвечает нормам или ребенку требуется особая диета. «Линия» будет работать с 14 сентября по 5 октября 2020 года. Звонки принимаются в будние дни с 8.30 до 17.00 по телефону 8-912-642-06-23. Напомним, в Нижнем Тагиле до 12 октября работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, где специалисты информируют о том, где можно сделать прививку, как подготовиться и можно ли совмещать с другими вакцинами. Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

