Тагильчанин нашел спрятанный клад с пятью граммами золота

Тагильчанин нашел спрятанный клад с пятью граммами золота

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: pixabay.com
Житель Нижнего Тагила Владимир стал обладателем пятиграммового слитка золота 585-й пробы от организаторов нового шоу на ТНТ «Золото Геленджика», сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Мужчине потребовалось чуть больше 1,5 часов, чтобы отыскать тайник с золотом. По словам одной из участниц, она прибыла на место первой, через несколько минут после старта, но тайник найти не смогла.

Девушка рассказывает, что прибыла на площадь Танкостроителей первой и стала осматривать скамейки, кусты и деревья. Потом уже стали другие участники подтягиваться.

Отдыхающие на площади сначала с большой осторожностью наблюдали за происходящим. Были шутки про наркотические закладки, даже грозились вызвать полицию, сказала участница.

Когда Лара уезжала после бесполезных поисков, на парковке было уже около 30 машин. Каждый прибывший удивлялся, что на площади уже была толпа.

Организаторы шоу рассказали, что тайник находился под березой рядом с танком Т-72. В нем лежали ключи от сейфа, где находился сертификат на приз и флешка в виде слитка золота. Согласно правилам конкурса, победитель может взять слиток или 30 тысяч рублей на выбор.

13 сентября в эфире телеканала ТНТ прошел первый выпуск шоу «Золото Геленджика». В нем участникам предлагается выиграть главный приз — один килограмм чистого золота. Ведущим проекта стал Иван Охлобыстин.

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