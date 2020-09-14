Тагильчанин нашел спрятанный клад с пятью граммами золота

Организаторы шоу рассказали, что тайник находился под березой рядом с танком Т-72. В нем лежали ключи от сейфа, где находился сертификат на приз и флешка в виде слитка золота. Согласно правилам конкурса, победитель может взять слиток или 30 тысяч рублей на выбор.