Уральского бизнесмена Капчука привлекли к ответственности из-за нежелания отдать BMW

В Екатеринбурге бизнесмена Константина Капчука, который был объявлен банкротом, привлекли к административной ответственности. Решение было вынесено по заявлению прокуратуры Арбитражным судом.

Согласно материалам дела, Константин Капчук не передал своему финансовому управляющему автомобиль BMW X5 на ответственное хранение. Ранее по решению суда автомобиль был арестован, но на момент обращения прокуратуры управляющий финансами не мог его получить. Кроме того, Капчук не предоставил данные о счетах, открытых в Альфа-банке и УБРиРе. В результате суд вынес решение о привлечении бизнесмена к ответственности и назначил ему наказание в виде предупреждения. Напомним, Константин Капчук является братом бывшего уральского депутата Сергея Капчука. В прошлом году он был объявлен банкротом и в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Инициатором процедуры стало ООО «УК „Родина“», которое ранее управляло одноименным клубным домом, являющимся 21-этажным элитным зданием. С 2016 ООО также находится в процессе банкротства.

