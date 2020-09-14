Уральского бизнесмена Капчука привлекли к ответственности из-за нежелания отдать BMW

Согласно материалам дела, Константин Капчук не передал своему финансовому управляющему автомобиль BMW X5 на ответственное хранение. Ранее по решению суда автомобиль был арестован, но на момент обращения прокуратуры управляющий финансами не мог его получить. Кроме того, Капчук не предоставил данные о счетах, открытых в Альфа-банке и УБРиРе.