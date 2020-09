В Екатеринбурге мама школьника запретила измерять ему температуру

В Екатеринбурге мама ученика школы № 140 запретила ему измерять температуру. В результате ребенка отправили домой, пишет E1 со ссылкой на маму ребенка.

Женщина пояснила, что не давала согласия на медицинские вмешательства и тепловизорам она не доверяет. Директор заведения согласилась с отказом при условии, что мама мальчика будет приносить свой термометр. Когда мы пришли с ребенком на следующий день, я измерила ему температуру, отдала справки, что он здоров. Его в школу пропустили. А через несколько минут мне сообщили, что температуру у него измерили еще раз тепловизором. Мой отказ проигнорировали! возмущается женщина. После этого она попросила вернуть ребенка, пыталась сама войти в школу, но ее не пустили и вызвали охрану. Сына отпустили, но как теперь поступить женщина не знает. В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что разберутся в ситуации. Напомним, из-за коронавируса в новом учебном году в школах действуют особые санитарные правила. Каждое утро школьники проходят, так называемый «фильтр», где им измеряется температура. Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать руки антисептиком. Помещеня проветриваются регулярно, а потоки школьников разведены.

