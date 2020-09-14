В Екатеринбурге мама школьника запретила измерять ему температуру

Когда мы пришли с ребенком на следующий день, я измерила ему температуру, отдала справки, что он здоров. Его в школу пропустили. А через несколько минут мне сообщили, что температуру у него измерили еще раз тепловизором. Мой отказ проигнорировали! возмущается женщина.