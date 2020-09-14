В России на губернаторских выборах победу одержали все 19 кандидатов от ЕР

Население хочет видеть на посту губернатора, который будет полезен. Если кандидату не удастся доказать, что в кресле главы региона он будет полезен, то у него ничего не получится, даже если он будет технократом и человеком с новой искренностью. Кандидаты, которые строят свою избирательную кампанию только на противопоставлении себя официальной власти, не выступают с позитивной повесткой, не доказывают свою полезность, соответственно, остаются без поддержки со стороны избирателей.