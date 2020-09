В России на губернаторских выборах победу одержали все 19 кандидатов от ЕР

В России 13 сентября прошел единый день голосования. Все 19 кандидатов от «Единой России» победили на региональных выборах и стали губернаторами. Также партия сумела сохранить большинство во всех заксобраниях и получить больше всего мандатов на выборах в органы местного самоуправления и в административных центрах.

Политологи объясняют такие результаты действием «Единой России» во время пандемии. ЕР удалось собрать 500 миллионов рублей членских и благотворительных взносов. Эти деньги были направлены на помощь россиянам из «группы риска». Чтобы помочь людям, пострадавшим от коронавируса, партия урезала расходы на выборы и перечислила сэкономленные средства медикам, пожилым людям и школьникам, которые, соответственно, нуждались в средствах индивидуальной защиты, доставке еды и компьютерах. ЕР продемонстрировала, что способна решать социальные проблемы, отметили эксперты. Об этом пишут «Новые известия». В 2020 году кандидаты от «Единой России» были как никогда открыты при общении с избирателями. В этот раз от партии выдвинулись более молодые кандидаты – половину среди них составили люди младше 35 лет. Оценивая результаты выборов, эксперты пришли к выводу, что избиратели предпочли проголосовать за тех кандидатов, которые помогли им во время распространения коронавируса. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал спасибо избирателям, которые отдали свои голоса за кандидатов от ЕР. Партия получила огромный кредит доверия, сказал он и поблагодарил оппозицию за критику и предложения, которые помогли ЕР стать сильнее. По информации сайта ER.ru, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что завершившееся 13 сентября голосование — это репетиция перед крупными выборами в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Медведев подчеркнул, что избиратели предоставили депутатам и губернаторам мандат доверия. Теперь это доверие нужно оправдать, отметил он. Если люди поймут, что их выбор правильный, то «Единая Россия» сможет сохранить лидерство на политической арене РФ. По словам президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Куртова, «Единая Россия» смогла доказать избирателям свою полезность. Прогнозы экспертов сбылись: партия показала хороший результат на выборах. Во время обсуждения предварительных итогов единого дня голосования, которое состоялось на площадке «Единой России», Алексей Куртов заявил, что в период пандемии ЕР закрепилась в сознании людей как политическая сила, которая помогает людям. В 2020 году «Единой России» удалось доказать свою полезность для людей. Во время распространения коронавируса ни одна другая политическая сила не сделала так много для людей, как ЕР (некоторые пытались, но эта помощь была периодической, не системной). «И выход из пандемии, когда людям была нужна поддержка и понимание их нужд, «Единая Россия» отлично отработала», - подчеркнул Куртов. Подобная ситуация прослеживается и в губернаторском корпусе, считает политолог. Население хочет видеть на посту губернатора, который будет полезен. Если кандидату не удастся доказать, что в кресле главы региона он будет полезен, то у него ничего не получится, даже если он будет технократом и человеком с новой искренностью. Кандидаты, которые строят свою избирательную кампанию только на противопоставлении себя официальной власти, не выступают с позитивной повесткой, не доказывают свою полезность, соответственно, остаются без поддержки со стороны избирателей. Политолог высоко оценил ставку «Единой России» на обновление кадров – на выборы пошли 50% новых людей, молодых и амбициозных.

