Вонючая жидкость и новый депутат. Итоги дня в Свердловской области

Тагильчанине сняли на видео слив коричневой жидкости в реку Выя. По их словам, грязную воду сливает местная кондитерская фабрика. Однако разобраться, кому принадлежит труба, оказалось не так просто. Руководство предприятия отрицает, что труба принадлежит им и заявляет, что она является частью городской ливневой канализации, находящейся под ведением ООО «Водоканал-НТ», поскольку проходит транзитом возле забора. В «Водоканале» отметили, что труба все-таки выходит с территории кондитерской фабрики и не имеет отношения к канализации. На место выезжали специалисты, но доступ на территорию предприятия ограничен забором. На данный момент природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки.