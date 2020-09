Вонючая жидкость и новый депутат. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 14 сентября.

Сегодня был назван победитель на довыборах в гордуму Нижнего Тагила по 10 одномандатному округу. Им стал выдвиженец от партии «Единая Россия» Александр Долгоруков. Он набрал 42% голосов. 24,8% голосов у Надежды Журавлевой («Яблоко»), 13,6% голосов у Михаила Бояркина от КПРФ. Сергей Шамшуров («Справедливая Россия») набрал 10,5% голосов, самовыдвиженец Сергей Бердников — 6,6%, Сергей Бурлай (ЛДПР) — 2,5%. Чтобы отдать свои голоса, на участки в день голосования пришли 1203 человека, 51 человек проголосовал на дому, 855 — досрочно. Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила Тагильчанине сняли на видео слив коричневой жидкости в реку Выя. По их словам, грязную воду сливает местная кондитерская фабрика. Однако разобраться, кому принадлежит труба, оказалось не так просто. Руководство предприятия отрицает, что труба принадлежит им и заявляет, что она является частью городской ливневой канализации, находящейся под ведением ООО «Водоканал-НТ», поскольку проходит транзитом возле забора. В «Водоканале» отметили, что труба все-таки выходит с территории кондитерской фабрики и не имеет отношения к канализации. На место выезжали специалисты, но доступ на территорию предприятия ограничен забором. На данный момент природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки. «Непонятная и вонючая жидкость». В Нижнем Тагиле продолжают загрязнять водоемы С сегодняшнего дня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будет работать в Москве. Визит главы региона в столицу затянется до конца недели. В графике губернатора запланирован ряд рабочих встреч. Поездка Куйвашева связана с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в Екатеринбург. Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву Установка тепловизоров в свердловских школах привела к конфликту. В школе № 140 Екатеринбурга мать ученика запретила измерять ему температуру с помощью этого прибора. В учебном заведении ей предложили приносить термометр и измерять ребенку температуру им. Женщина согласилась на это. Однако даже после измерения термометром, её сына провели через тепловизор. В результате женщина забрала ребёнка из школы. В Екатеринбурге мама школьника запретила измерять ему температуру

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter