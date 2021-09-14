Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на два дня прилетит в Екатеринбург

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин завтра, 15 сентября, прибудет в уральскую столицу. Планируется, что в Екатеринбурге он будет находиться два дня.

Здесь Рогозин придет с визитом на предприятие, которое занимается тем, что разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, пишет Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также он проведет встречу с представителями СМИ. По словам инсайдера, после экскурсии на предприятии запланировано совещание. На нем работники получат возможность пообщаться с Дмитрием Рогозиным. Также, вероятно, он приедет на еще одно свердловское предприятие, однако детали поездки на данный момент неизвестны. Отмечается, что в процессе посещения Екатеринбурга глава Роскосмоса будет находиться в сопровождении вице-губернатора региона Алексея Шмыкова. Напомним, 1 сентября в аэропорту Кольцово приземлился борт государственного летного отряда «Россия», перевозящего высших государственных чиновников. В Екатеринбург приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

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