Главврачу детской больницы Каменск-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч

Главврачу детской больницы Каменск-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч
Главврачу детской больницы Каменск-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч
Сегодня, 16:42ОбществоФото: 1MI
14 сентября 2021 года районный суд Каменск-Уральского вынес приговор главному врачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч рублей

Приговор Синарского районного суда Каменск-Уральского вынесен на основании доказательств, представленных прокурором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в конце 2014 года осужденный получил взятку в размере 750 тысяч рублей от предпринимателя за поставку в лечебное учреждение медицинского оборудования и специализированной мебели.

Обвиняемым предполагалось, что внесение в аукционную документацию определенных характеристик оборудования и мебели позволит указанной компании победить в конкурсе. Деньги осужденному были переведены на банковскую карту.

По решению суда осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона рублей в доход государства. Ему также запрещено занимать финансово-хозяйственные должности на госслужбе сроком на 3 года. У мужчины есть 10 суток на обжалование приговора.

Напомним, к пяти годам приговорен за взятку в 7,5 миллионов фигурант дела генерала Трифонова в Екатеринбурге.

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