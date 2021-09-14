Из-за долгов более 15 тысяч тагильчан не могут выезжать за границу

Из-за долгов более 15 тысяч тагильчан не могут выезжать за границу
Из-за долгов более 15 тысяч тагильчан не могут выезжать за границу
Сегодня, 14:27ОбществоФото: 1MI
Права выезда из-за границы ограничены для более чем 15 тысяч жителей Нижнего Тагила. 1,5 тысячи из них являются должниками по алиментам.

Более 40 миллионов рублей взыскали судебные приставы с начала 2021 года. В общей сложности в Свердловской области вынесено 236 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. Это на 30% больше 2020 года, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на ГУФССП по Свердловской области.

Всего взыскано 633 миллиона рублей в регионе. Долги накопили более 230 тысяч уральцев.

В ведомстве отметили, что при наличии более 30 тысяч рублей долга гражданин уже не может выехать за границу. Если он не погашает задолженность в течение двух месяцев, то ограничение накладывается уже с 10 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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