Из-за долгов более 15 тысяч тагильчан не могут выезжать за границу

Более 40 миллионов рублей взыскали судебные приставы с начала 2021 года. В общей сложности в Свердловской области вынесено 236 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. Это на 30% больше 2020 года, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на ГУФССП по Свердловской области.
Всего взыскано 633 миллиона рублей в регионе. Долги накопили более 230 тысяч уральцев.
В ведомстве отметили, что при наличии более 30 тысяч рублей долга гражданин уже не может выехать за границу. Если он не погашает задолженность в течение двух месяцев, то ограничение накладывается уже с 10 тысяч рублей.