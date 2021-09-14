Корпорация МСП и Минэкономразвития разработали новую меру господдержки для бизнеса

Корпорация МСП и Минэкономразвития разработали новую меру господдержки для бизнеса
Корпорация МСП и Минэкономразвития разработали новую меру господдержки для бизнеса
Сегодня, 15:51ОбществоФото: pixabay.com
Министерство экономического развития Российской Федерации в связке с Корпорацией МСП дали старт новому финансовому инструменту государственной поддержки бизнесменов. Речь идет о «зонтичном» механизме предоставления поручительств.

Благодаря этой мере малый и средний бизнес получит новые возможности для доступа к заемному финансированию. Об этом информирует vedomosti.ru.

В пилотном запуске новейшего инструмента участвуют банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Для банков-участников ввели особые требования. Так, не менее 20% займов в рамках “зонтичного” поручительства должны преследовать инвестиционные цели. Кроме того, появится лимит по охвату субъектов малого и среднего предпринимательства, которые смогут получить поручительство.

В ходе первого этапа поручительства Корпорация МСП обеспечит до половины от суммы займа. По прошествии месяца надо определить главные направления кредитования. По ним поручительство достигнет 85%.

До начала 2022 года в рамках реализации этого инструмента государственной поддержки микропредприятия, представители малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей заемных средств. Корпорация выдаст поручительства на сумму восемь миллиардов рублей.

В результате помощь будет оказана не менее 35 000 предпринимателей малой и средней руки. К 2024 году удастся привлечь финансирование в размере более 600 миллиардов рублей.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, каждый второй отказ в предоставлении займа для бизнесмена объясняется отсутствием залога. Поэтому главной целью механизма «зонтичных» поручительств станет открытие доступа мелкому и среднему бизнесу, представителям которого ранее кредиты были недоступны, к заемному финансированию.

При наблюдении за предпринимателями, взявшими кредит, выяснилось, что 92% из них просили у банков до 30 миллионов рублей. Половина отказов финансовых учреждений связана с отсутствием залога, сетует Исаевич.

Собеседник издания подчеркнул, что поручительство по займу станет реально получить сразу в одном окне банка при выдаче кредита.

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