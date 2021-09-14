Корпорация МСП и Минэкономразвития разработали новую меру господдержки для бизнеса

В пилотном запуске новейшего инструмента участвуют банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Для банков-участников ввели особые требования. Так, не менее 20% займов в рамках “зонтичного” поручительства должны преследовать инвестиционные цели. Кроме того, появится лимит по охвату субъектов малого и среднего предпринимательства, которые смогут получить поручительство.