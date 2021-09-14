Новая финансовая пирамида и пропавшая на трассе. Итоги дня в Свердловской области

Центробанк России заявил о еще одной финансовой пирамиде под названием «Симбиоз Финанс», офисы которой находятся в Екатеринбурге и других городах страны. Компания обещает доходность от 80% годовых. Чтобы вступить в организацию необходимо оплатить взнос. Также членам так называемого «клуба» организаторы обещают с большими скидками приобретение автомобилей и недвижимости.