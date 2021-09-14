Новый щенок Илона Маска взвинтил курс криптовалюты

Еще марте Маск рассказал, что хочет купить щенка породы сиба-ину и назвать его Флоки, как мем-токен. В июне он напоминал об этом. В начале года создатель Tesla уже спровоцировал резкое увеличение стоимости мем-токена DogeCoin, который появился в 2013 году. Его назвали в честь выдуманной собаки породы сиба-ину.