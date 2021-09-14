Новый щенок Илона Маска взвинтил курс криптовалюты

Новый щенок Илона Маска взвинтил курс криптовалюты
Новый щенок Илона Маска взвинтил курс криптовалюты
Сегодня, 17:27ОбществоФото: wikimedia.org
У Илона Маска, создателя и главы Tesla, появился новый щенок японской породы сиба-ину. Животное невольно вызвало резкий взлет курс мем-токена Shiba Floki, в честь которого его назвали.

Как сообщает 360tv.ru, это случилось после публикации маска в Twitter. В посте создатель Tesla рассказал о покупке домашнего щенка и сопроводил сообщение фото любимца.

«Floki has arrived» («Флоки прибыл»), написал Маск у себя на странице.

После этого стоимость токена Shiba Floki стала расти. Она увеличилась на 934%, в сравнении с уровнем закрытия предшествующей торговой сессии, по данным портала CoinGecko. Цена на один токен составляла $0,000000005964. К моменту выхода новости она чуть снизилась, до $0,000000005772.

Еще марте Маск рассказал, что хочет купить щенка породы сиба-ину и назвать его Флоки, как мем-токен. В июне он напоминал об этом. В начале года создатель Tesla уже спровоцировал резкое увеличение стоимости мем-токена DogeCoin, который появился в 2013 году. Его назвали в честь выдуманной собаки породы сиба-ину.

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