Подземные переходы на Малышева-Вайнера в Екатеринбурге предложено дополнить наземным

На общественных слушаниях по благоустройству улицы имени Вайнера в Екатеринбурге наибольший интерес вызвал проект ворот и устройства фонтана. С предложением выступил Уральский государственный архитектурно-художественный университет.
Еще одну интересную концепцию благоустройства предложил фонд «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»: специалисты считают, что около 30% горожанам физически сложно пользоваться подземными переходами. Для их удобства предложено устроить наземный переход там, где уже имеются подземные.
Специалисты фонда также предложили оборудовать улицу Вайнера пешеходными «зебрами» и установить несколько светофоров для более комфортного перехода улицы. На официальном сайте городской администрации Екатеринбурга уже опубликована информация о необходимости наземного перехода в данной локации.
Напомним, в конце августа 2021 года стало известно о том, что 5 городов Свердловской области получат федеральные гранты на благоустройство.