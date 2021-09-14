Прокуратура найдет владельцев незаконных свалок под Нижним Тагилом

Рой мух над костями. Помет и отходы от птиц сбрасываются на поле под Нижним Тагилом 6 Фото

Поле с костями, перьями, скорлупой и пометом от птиц обнаружили журналисты TagilCity.ru в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле