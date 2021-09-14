Прокуратура найдет владельцев незаконных свалок под Нижним Тагилом

Сотрудники надзорного органа установят, законно ли организованы свалки и кому принадлежит территория под ними. О результатах сообщат после окончания проверочных мероприятий, уведомила прокуратура редакцию TagilCity.ru.
В июле 2021 года вдоль Салдинского шоссе был обнаружен строительный и бытовой мусор и отходы с предприятий. В результате замеров воздуха выявлено наличие диоксида азота.
Напомним, что после обнаружения корреспондентами поля с пометом и останками птиц сразу три ведомства начали проверку.