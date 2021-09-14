Прокуратура найдет владельцев незаконных свалок под Нижним Тагилом

Прокуратура найдет владельцев незаконных свалок под Нижним Тагилом
Прокуратура найдет владельцев незаконных свалок под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:10ОбществоФото: TagilCity.ru
Нижнетагильская природоохранная прокуратура проведет проверку после публикации TagilCity.ru о незаконных свалках вдоль Салдинского шоссе.

Сотрудники надзорного органа установят, законно ли организованы свалки и кому принадлежит территория под ними. О результатах сообщат после окончания проверочных мероприятий, уведомила прокуратура редакцию TagilCity.ru.

В июле 2021 года вдоль Салдинского шоссе был обнаружен строительный и бытовой мусор и отходы с предприятий. В результате замеров воздуха выявлено наличие диоксида азота.

Напомним, что после обнаружения корреспондентами поля с пометом и останками птиц сразу три ведомства начали проверку.

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