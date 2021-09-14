РЭО представил медиабанк для просветительских кампаний

РЭО представил медиабанк для просветительских кампаний
РЭО представил медиабанк для просветительских кампаний
Сегодня, 17:00ОбществоФото: reo.ru
ППК «Российский экологический оператор» представила медиабанк, созданный для кампаний в сфере просвещения. Фотоматериалы и видеоматериалы из него могут использовать власти регионов в целях экопросвещения, в частности для повышения осведомленности жителей России о правилах раздельного сбора мусора.

Как отмечает руководитель РЭО Денис Буцаев, в этой отрасли задействованы все жители РФ, так что об обращении с ТКО необходимо регулярно информировать. Буцаев считает, что стимуляция переработки отходов, равно как и извлечение вторичных материальных ресурсов. Переход к практике раздельного накопления — долг каждого, пишет rostovgazeta.ru, цитируя Буцаева. Глава РЭО подчеркивает также и необходимость ведения работы в направлении изменения культуры потребления и информирования населения страны о реформе.

Медиабанк, сформированный РЭО, включает видеоролики, фотографии и графику. Все материалы можно будет публиковать в социальных сетях, в СМИ, а также размещать на наружных баннерах. Уже созданы плакаты, информирующие о небезопасности пластиковых трубочек, воздушных шаров. Ознакомиться с материалами медиабанка можно на официальном веб-ресурсе РЭО.

Старт масштабной просветительской кампании дала вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. Для соответствующих целей РЭО намерено привлекать СМИ, вести сотрудничество с блогерами TikTok, YouTube, Instagram.

В настоящее время одна из ключевых задач РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с национальным проектом «Экология» это позволит снизить объемы захоронения ТКО в России и сократить экологическую нагрузку на население. Ожидается, что уже к 2030 году на территории РФ будет сортироваться 100% всего объема ТКО. Также планируется 50-процентное снижение ТКО, направляемых на мусорные полигоны. Эксперты отмечают, что условие для реализации таких целей — формирование экономики замкнутого цикла.

В РЭО заявляют, что организация активно работает над формированием системы вторичной переработки и в направлении вовлечения в оборот сырья для получения энергии и производства новой продукции. Также ведется работа и в направлении стимулирования активности инвесторов в сегменте обращения с отходами.

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