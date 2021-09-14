Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни

Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни
Россияне назвали желаемый доход для комфортной жизни
Сегодня, 11:54ОбществоФото: 1MI
38,5% россиян, участвовавших в опросе аналитического центра «Синергия», признались, что им требуется 50-70 тысяч рублей для комфортной жизни.

Еще 24,3% респондентов согласны получать 80-100 тысяч рублей в месяц, приводит результаты исследования РИА «Новости»

Для 16,8% опрошенных оптимальным уровнем дохода является сумма в 120-150 тысяч в месяц. Еще 11,4% заявили, что им комфортно жить с зарплатой в 150-200 тысяч рублей в месяц. А 9% респондентов посчитали оптимальным доход более чем в 200 тысяч рублей.

Участники опроса также уточнили, что больше всего трат приходится на продукты питания, платежи, обувь и одежду, пишут «Новые известия». Менее ощутимыми для бюджета являются здоровье, образования и путешествия. Также меньше всего опрошенные затрачивают на еду вне дома, алкоголь и табак.

опросдоходроссияне
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы